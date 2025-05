BAKER TENNIS: Bulldogs win 10 of 13 matches against Ontario, preparing for district tournament May 16-17 at Hermiston Published 8:59 am Monday, May 12, 2025

The Baker tennis teams won 10 of 13 matches against Ontario on May 8 on the Baker courts.

The Bulldogs’ final regular season match, against Mac-Hi, is set for 3 p.m. on Monday, May 12, on the Baker courts near the Sports Complex.

Seniors will honored at 2:30 p.m.

The district tournament is scheduled for May 16-17 at Hermiston.

May 9 vs. Ontario

Boys singles

Zayne Hills lost to Jack Hally, 6-0, 6-0

Jarrin Bott beat Brayden Geddes, 6-3, 6-4

Orrin Anderson beat Xander Clark, 6-3, 6-0

Mercy Omidele lost to Blanca Lopez, 9-7

Boys doubles

Weston Burton/Jacob Burton beat Trevor Lang/Lucian Montgomery, 6-0, 6-1

Theo Pepera/Gabe Schwartz beat Bryan Hernandez/Tevan Cacho, 6-0, 6-0

Girls singles

Bel Cunningham beat Cayman Campbell, 6-2, 6-1

Abby Cunningham beat Milca Santiago, 6-0, 6-1

Jailey Ford lost to Jaelyn Ramos, 8-2

Girls doubles

Kaitlyn Schwin/Olivia Jacoby beat Daneila Lopez/Carla Lopez, 6-0, 6-2

Emy Meyer/Jayden Whitford beat Valeria Manriquez/Grizelda Diaz, 6-1, 6-0

Madi Sullivan/Mykenzie Coley beat Zoey Moncada/Kayla Eldridge, 6-1, 6-0

Anne Hindman/Sophia Ward beat Vicky Lopez/Noelle Robles, 8-6

Baker at Nyssa, May 6

Boys singles

Zayne Hills lost to Samuel Dorathy, 6-1, 6-3

Jarrin Bott lost to Caleb Woodruff, 6-1, 6-4

Orrin Anderson lost to Derek Padilla, 8-1

Boys doubles

Weston Burton/Jacob Burton beat Ian Esplin/Brennan Cutler, 6-3, 6-7 (TB 8-6), 6-0

Theo Pepera/Gabe Schwartz beat Layne Fleharty/Ryan Young, 6-3, 7-6 (TB7-2)

Kagan Bott/Hasen Hellberg beat Tristan Jennings/Gerrit Winkel, 6-3, 6-7, TB 14-12

Girls singles

Liz Timm beat Hadee Wagstaff, 6-4, 6-1

Girls doubles

Kaitlyn Schwin/Olivia Jacoby beat Courtney Cartlon, 6-0, 6-0

Emy Meyer/Jayden Whitford beat Samantha Toll/Emily Cornell, 6-1, 6-1

At Pendleton, May 1

Boys singles

Zayne Hills lost to Miller Johnson, 6-0, 6-1

Jarrin Bott lost to Flippo Gabrielli, 6-3, 6-1

Orrin Anderson lost to Caaden Crowder, 8-1

Boys doubles

Weston Burton/Jacob Burton lost to Matthew Stansbury/Isaac Stansbury, 6-3, 7-6 (TB 7-3)

Theo Pepera/Gabe Schwartz beat Eli Lowe/Easton Dressler, 6-3, 6-3

Girls singles

Liz Timm beat McKinley Moore, 6-0, 6-3

Bel Cunningham beat Lilly Noble, 6-2, 6-4

Abby Cunningham beat Olivia Allen, 8-1

Jailey Ford lost to Jules Gunter, 8-6

Girls doubles

Kaitlyn Schwin/Olivia Jacoby beat Sara Airoldi/Adrianne Demianew, 6-2, 1-6, 6-4

Madi Sullivan/Mykenzie Coley beat Bella Bernier/Hannah Morioka, 6-4, 6-7 (TB 11-9), TB 10-8

At Vale, April 30

Boys singles

Zayne Hills lost to Will McBride, 6-4, 6-3

Jarrin Bott beat Dylan Thade, 6-2, 6-1

Boys doubles

Weston Burton/Jacob Burton beat Uriel Medrano/Eli Seals, 6-2, 6-2

Theo Pepera/Gabe Schwartz beat Dylan Thade/Kyle McWherter, 6-2, 6-1

Girls singles

Liz Timm beat Avery Schiemer, 6-3, 6-4

Bel Cunningham beat Autum Jones, 6-3, 6-2

Abby Cunningham beat Hazel McKrola, 6-1, 6-0

Girls doubles

Kaitlyn Schwin/Olivia Jacoby lost to Elise Seals/Ellie Seals, 4-6, 7-6 (TB 7-2), 6-1

Madi Sullivan/Mykenzie Coley lost to Janet Gonzalez/Marli Bennett, 6-2, 7-6 (TB 7-4)

Vs. La Grande, April 29

Boys singles

Zayne Hills lost to Blake Hildebrandt, 6-3, 6-4

Jarrin Bott beat Jeremiah Jones, 7-5, 6-2

Orrin Anderson beat Kyndal DeYoung, 8-4

Boys doubles

Weston Burton/Jacob Burton beat to Carter Pennington/Tave Hendrickson, 6-0, 6-0

Theo Pepera/Gabe Schwartz beat Ronan MacDonald/Caleb Wagner, 6-0, 6-0

Girls singles

Liz Timm beat Addison Berry, 6-1, 6-1

Bel Cunningham beat Mallie Gitome, 6-0, 6-1

Abby Cunningham beat Elle Edvalson, 8-4

Madi Sullivan beat Ella Johnson, 8-0

Girls doubles

Kaitlyn Schwin/Olivia Jacoby beat Maddison Armstrong/LeAnna Scott, 7-5, 6-1

Emy Myer/Jayden Whitford beat Emersyn Miller/Karli Kretchmer, 6-1, 6-2

Jailey Ford/Mykenzie Coley beat Dora Koltuv/Macie Davis, 8-1